Balotelli : 'Il razzismo fa molto male - l'Italia sia più aperta' - : Il centravanti della nazionale ha parlato alla vigilia del match contro l'Olanda: "Si cominci a integrare le persone che vengono da fuori". Poi ha aggiunto: "Se fossi capitano sarebbe un bel segnale ...

Balotelli : “Basta razzismo - l’Italia sia più aperta” : Torino, 3 giu. – (AdnKronos) – “E’ ora che l’Italia sia più aperta come tanti Paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori”. Lo dice l’azzurro Mario Balotelli affrontando il tema del razzismo nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Olanda. “Quello del razzismo è un discorso troppo complicato – dice l’attaccante -. Io l’ho visto anche ...

Mario Balotelli : "L'Italia si svegli - dica no al razzismo. Senza la Nazionale stavo male" : "È ora che l'Italia diventi più aperta e cominci a integrare le persone da fuori, come fa la Francia o l'Inghilterra. Come ho scritto è ora di svegliarsi". Lo ha detto l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli in conferenza stampa affrontando il tema del razzismo. "È un discorso complicato, io l'ho vissuto quando anche quando ero più piccolo, ora come ora non so se sia razzismo o gelosia - ha ...

Mario Balotelli - un gol contro il razzismo : «Mi chiamavano negro schifoso» : «Ero seduto ad un tavolo di un bar di Roma con la Nazionale Under 21, all’improvviso sento due ragazzi in moto che mi offendono e mi lanciano un casco di banane, come fossi una scimmia». Era una sera di giugno del 2009 ma il ricordo di Mario Balotelli è nitido, sembra una fotografia: lui, che per lunghi periodi della vita è stato costretto a metterlo il casco – ma di quelli protettivi – per difendersi dagli attacchi di qualche ...

Il razzismo come piaga da combattere - Balotelli racconta : “una volta mi lanciarono un casco di banane…” : Nel libro ‘Demoni’, scritto da Balotelli insieme ad Alessandro Alciato, l’attaccante della Nazionale svela alcuni aneddoti vissuti nel corso della sua vita Balotelli si è ripreso l’Italia, un gol e tante belle giocate hanno permesso a SuperMario di tornare ad essere ancora protagonista a quattro anni di distanza dall’ultima presenza in Nazionale. Foto Spada – LaPresse Tanti sorrisi ma anche qualche smorfia di ...