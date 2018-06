Balotelli : “Basta razzismo - l’Italia sia più aperta” : Torino, 3 giu. – (AdnKronos) – “E’ ora che l’Italia sia più aperta come tanti Paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori”. Lo dice l’azzurro Mario Balotelli affrontando il tema del razzismo nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Olanda. “Quello del razzismo è un discorso troppo complicato – dice l’attaccante -. Io l’ho visto anche ...

Italia - Mancini : 'Balotelli ha grandi qualità - ma uno basta...' : Un po' scherza un po' no, Roberto Mancini. L'argomento è il solito: Balotelli. 'Mario lo conosco da quando aveva 17 anni, era un giocatore dalle qualità incredibili. Quanti ne vorrei? Uno basta...'. ...

Italia - Bonucci stizzito : "Basta parlare sempre di Balotelli" : Leonardo Bonucci sta vivendo un buon momento sia nella squadra di club che in nazionale dato che è titolare inamovibile e soprattutto il capitano. Il 31enne di Viterbo è il giocatore azzurro con più ...

Bonucci difende Balotelli : "Basta - lasciatelo in pace" : Capitano di serata, e anche in gol, nel dopopartita Leonardo Bonucci sbotta con il giornalista che, a bordo campo, gli chiede un commento sulla prestazione di Mario Balotelli. "Basta parlare di ...

Italia - Bonucci alza la voce : “basta parlare di Balotelli” : Sconfitta per l’Italia nella gara amichevole contro la Francia, ecco le parole di Bonucci a Rai Sport, il difensore alza la voce: “dalle sconfitte va tratto quello che c’è da migliorare capendo anche gli errori che abbiamo fatto. Con un pizzico di attenzione e cattiveria potevamo fare di meglio. Con questi giovani possiamo soltanto crescere, la Francia ha dei giovani esperti. Giocano tutti in grandi squadre ed è una delle ...

Rami scherza con Balotelli : "Basta ...o - vieni qui al Marsiglia" : Adil Rami è un difensore francese che veste la maglia del Marsiglia, che ha perso la finale di Europa League contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'ex calciatore del Milan è stato ...

Italia - Balotelli si infuria : “Basta ragazzi. Svegliatevi - siamo nel 2018” : Italia, Balotelli- Un ritorno in Nazionale da autentico protagonista. Un gol bellissimo, dedicato a Davide Astori a fine gara. Mario Balotelli sembrerebbe aver messo definitivamente la testa a posto. Non mancano però le polemiche, specie a fine gara. L’attaccante della Nazionale, tramite il proprio profilo instagram, ha sottolineato tutta la sua amarezza per uno striscione […] L'articolo Italia, Balotelli si infuria: “Basta ...

Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Lei : “Basta dire che le donne sono p******”. Lui : “Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori” : Lite social tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. I due hanno avuto una storia, si sono lasciati e adesso vivono altre storie. Tutto finito? Sì, ma niente di “lieto”. A ‘dare il via’ (involontariamente, o così pare) è il calciatore che in una Instagram Story scrive una frase di Pablo Escobar: “I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p******”. E Fanny risponde: “Se fossi una brava persona ...