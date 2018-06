Bagagli smarriti in aeroporto | Gianni Morandi | reazione epica sui social Il cantante non

caffeinamagazine

(Di domenica 3 giugno 2018) Non solo a noi comuni mortali capita che ci smarriscano iin, ma questo accade anche, a quanto pare, ai supervip. La brutta disavventura stavolta è toccata a. Arrivato a Cagliari mentre in questi giorni iniziano le riprese in Sardegna per la seconda stagione de “L’isola di Pietro”, il celebreè stato vittima di uno dei più classici contrattempi estivi: il non arrivo delo alla fine del volo, in questo caso proveniente da Roma. Ma lui, stoico come sempre, ha saputo mantenere la calma senza perdere le staffe (né la speranza). Come riporta BolognaToday, il celeberrimo 73enne di Monghidoro, protagonista della serie nel ruolo del pediatra Pietro Sereni, anche questa volta non ha perso il sorriso, e ha fatto pubblicare un video sui: “Siamo un po’ incavolati -ammette, in coda all’ufficio ...