Auto contro moto nel Napoletano | centauro 17enne operato d' urgenza

Roma - in tre su scooter contro Auto : morto 19enne : Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Gravissimo incidente, nelle prime ore della mattina, su ponte Marconi all’altezza di piazza Righi a Roma. Un ragazzo di circa 19 anni è morto e altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Da una prima ricostruzione i tre giovani viaggiavano su uno scooter, un Sh125, che si è scontrato con un’auto. Il 19enne che guidava lo scooter è morto, gli altri due sono stati trasportati in codice rosso in ...

Stefano De Martino - incidente stradale/ Paura per il ballerino di Amici : scontro in Autostrada : Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di Paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:29:00 GMT)

Perde il controllo dell'Auto ed esce di strada cappottandosi : morti due uomini : SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di ...