Auto – Carrera Cup 2018 | Diego Bertonelli conquista il primo successo personale nella

Auto – La Porsche Carrera Cup Italia di scena nel Tempio della Velocità a Monza : Appuntamento cruciale per il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia , che dall’1 al 3 giugno attende 26 piloti Padova. La Porsche Carrera Cup Italia è pronta ad alzare al massimo il volume delle 911 GT3 Cup per il terzo round stagionale al Monza Eni Circuit da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Sarà un appuntamento cruciale per il monomarca promosso da Porsche Italia, non solo perché in quello che è considerato il Tempio della Velocità ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simulazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Automobilismo AB Racing mostra carattere nella Carrera Cup Italia a Le Castellet : ... dopo avere conquistato il primo punto stagionale nell'appuntamento inaugurale di Imola, ha incrementato il suo bottino nelle gare corse in Francia e trasmesse in tv su Italia 2 ed in live streaming ...

Automobilismo AB Racing a caccia di punti a Le Castellet in Carrera Cup Italia : Entrambi gli appuntamenti, sulla consueta distanza di 28 minuti + 1 giro, oltre che in tv su Italia 2, saranno trasmessi in live streaming sul sito della serie tricolore www.CarreracupItalia.it e sul ...

Automobilismo Rovera domina gara 2 della Carrera Cup Italia a Imola : La Carrera Cup Italia e lo Scholarship Programme negli anni scorsi mi hanno introdotto nel mondo Porsche permettendomi di formarmi e di fare tanta esperienza, quindi proveremo a vincere anche nella ...