Atletica – I risultati dei campionati Juniores di Agropoli

(Di domenica 3 giugno 2018) Nella giornata finale deiItalianie Promesse, il saltatore romano Forte diventa il terzo under 23 di sempre a livello nazionale Gran finale per iItalianie Promesse ad(Salerno). Nel triplo under 23 arriva in chiusura il salto di Simone Forte (Fiamme Gialle) con 16,73 (+1.7) all’ultimo tentativo che vale il terzo posto di sempre tra le promesse a livello nazionale e lo standard di iscrizione per i prossimi Europei di Berlino (6-12 agosto), davanti al 16,04 (+2.7) del ritrovato Tobia Bocchi (Carabinieri), vicecampione europeo junior del 2015. Nei 400 ostacoli under 23 bel progresso di Matteo Beria (Atl. Vicentina) sceso a 50.67 sfruttando le condizioni favorevoli, in una calda mattinata sulla pista azzurra intitolata a Pietro Mennea, per togliere otto decimi al record personale. Il 22enne veneto, oro alle Gymnasiadi del 2013 con il ...