Atletica – Giavellotto | Jemai centra il PB | 57 | 80 a Budapest

(Di domenica 3 giugno 2018) La giavellottista dell’Esercito si migliora di 60 centimetri e diventa la quarta azzurra di sempre Una vittoria che significa il primato personale e il quarto posto nelle liste italiane alltime. Tanto vale il 57,80to dalla giavellottista Saraoggi a. Questa la serie della 26enne dell’Esercito, tricolore invernale in carica, che ha realizzato la sua migliore spallata di sempre all’ultimo ingresso in pedana: N – 53,61 – 52,05 – 52,28 – 53,67 – 57,80. Per lei un progresso di 60 centimetri rispetto al 57,20 di tre anni fa a Busto Arsizio. Battute le ungheresi Angela Moravcsik (55,33) e Barbara Tremmel (52,55). “Sono molto contenta di questo risultato – il commento dell’azzurra che conquista anche il vertice del ranking nazionale 2018 – che ripaga me e il mio coach Carlo Giulioni di tutta la ...