Atalanta | Percassi | faremo possibile

Calciomercato Atalanta - Percassi : 'Seguiamo Defrel e valuteremo i giovani' : giunta alla 12edizione ed è ormai una consuetudine per l'Atalanta. Un momento nel quale società e tifosi si uniscono per dare vita ad una manifestazione di amore spontanea verso i nerazzurri: è, ...

Atalanta - Percassi : “non seguo solo Defrel” : “Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all’attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, fa il punto sulle strategie del club orobico, dopo avere dato il via alla dodicesima edizione della ‘Camminata nerazzurra’, organizzata dal club Amici dell’Atalanta. “Ci sono giovani al rientro dai prestiti, come ...

Atalanta : Percassi - non seguo solo Defrel : ANSA, - BERGAMO, 3 GIU - "Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà". Antonio Percassi, presidente dell'...

Atalanta : Percassi - non seguo solo Defrel : ANSA, - BERGAMO, 3 GIU - "Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà". Antonio Percassi, presidente dell'...

Calciomercato Atalanta - Percassi show : “non solo Soriano in arrivo…” : Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha affrontato l’argomento Calciomercato relativamente alla squadra di Gasperini che verrà rafforzata Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ci ha abituati a parlare sempre in maniera molto schietta delle sue intenzioni in fatto di Calciomercato. L’ha fatto anche quest’oggi, svelando alla Gazzetta dello sport programmi ed ambizioni atalantine in vista della prossima ...

Atalanta - Percassi svela la strategia di calciomercato : da Gasperini ai nuovi acquisti : Altra stagione strepitosa per l’Atalanta che adesso si prepara ad essere protagonista anche per il futuro, intervista a 360° nei confronti del presidente Antonio Percassi che come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha dato importanti indicazioni: “siamo tutti pronti, ne vale la pena. Milan escluso dalle coppe? Non entro nel merito della questione, posso dire che ci sono regole che vanno rispettate. Ma comunque mi ...

Atalanta - Percassi : “dispiace se il Milan fuori dall’Europa” : “Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l’opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, commenta così il deferimento dell’Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. “Si è conquistato sul campo il 6/o posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari”, spiega il n.1 ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Mi dispiacerebbe se il Milan fosse escluso dall'Europa» : BERGAMO - "Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l'opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , commenta così il deferimento di ...

Atalanta - arriva la decisione su Ilicic e Cristante : Percassi vuota il sacco : Ilicic e Cristante continuano a far parlare in chiave calciomercato, i due calciatori dell’Atalanta sono richiestissimi in tutta Italia I continui sondaggi dell’Inter per Ilicic, hanno costretto l’Atalanta ad uscire allo scoperto. Il club bergamasco lo ha fatto per bocca del presidente Percassi, il quale ha risposto ad alcune domande in merito al calciatore sloveno parlando a Bergamo Tv: “L’obiettivo primario ...

Percassi a Bergamo Tv- Diretta qui «Vogliamo un'Atalanta ancora più forte» : Serata con ospite speciale nella trasmissione di Bergamo Tv, il presidente atalantino risponderà alle domande dei giornalisti.

Percassi ospite a «TuttoAtalanta» Giovedì inserto speciale di 96 pagine : La data è da segnare sul calendario col «circoletto rosso». Il campionato è finito, ma per il tifosi gli appuntamenti importanti continuano. Primo fra tutti, Giovedì 24 maggio, l'uscita in edicola di ...

Atalanta - Percassi : “Ilicic all’Inter? Ecco la verità” : Nelle ultime ore sono circolate alcune voci su un possibile accordo per il trasferimento di Ilicic dall’Atalanta all’Inter, anzi addirittura si è parlato di possibili visite mediche già nei prossimi giorni. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è stato raggiunto da FcInter1908.it, smentendo la possibilità di un possibile passaggio di Ilicic all’Inter. “È un giocatore incedibile per noi. Visite mediche già ...

Serie A Atalanta - Percassi saluta Mondonico : «Uno dei giorni più tristi» : BERGAMO - L' Atalanta piange la scomparsa di Emiliano Mondonico . Il presidente Antonio Percassi ha voluto ricordare così l'allenatore: "È una delle giornate più tristi nella storia della nostra ...