Arrampicata | Gabriele Moroni vince nella tappa giapponese di Coppa del Mondo

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018) Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carrieratrionfadidelboulder di. Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera con una collezione di quattro argenti e un bronzo. Nel ranking mondiale l’italiano è al 10° posto.è riuscito ad imporsi giàsemifinale dove ha chiuso al primo posto con una performance ai limiti della perfezione. In finale l’azzurro si è lasciato alle spalle il padrone di casa Tomoa Narasaki e il russo Aleksei Rubtsov. Buono anche l’ottavo piazzamento di Michael Piccoloruaz davanti ai giapponesi Meichi Narasaki e Tomoaki Takata. Gli altri azzurri in gara Marcello Bombardi e Riccardo Piazza hanno chiuso rispettivamente al 29° e 45° posto. In campo femminile ...