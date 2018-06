App simili a WhatsApp | le migliori alternative

chimerarevo

(Di domenica 3 giugno 2018) La messaggistica istantanea è entrata nelle nostre vite qualche anno fa, e la maggior parte di noi non ne ha fatto più a meno. L’applicazione più usata in questo ambito è sicuramente, che però negli ultimi anni sta accusando la concorrenza di altre applicazioni, una in particolare. Tanti utenti si stanno lamentando die del suo funzionamento un po’ “vecchio” e sono in molti emigrati verso altre app di messaggistica. In questo articolo andremo a vedere leTelegram La scelta principale se si vuole “fuggire” da, è sicuramente Telegram, probabilmente la miglior app di messaggistica ad oggi presente negli store. Tralasciando l’aspetto grafico, che in Telegram può essere anche leggermente personalizzato, sono le funzioni di questa app che piacciono agli ...