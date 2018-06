Anteprima Si va delineando il day-time di Rai 1 per la prossima stagione tv

superguidatv

(Di domenica 3 giugno 2018) L’estate è alle porte ma la tv di stato è in pieno fermento. Viale Mazzini ha reso noto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto il palinsesto dellatelevisiva 2018/ 2019 che vedrà riconfermati dei programmi storici ma con una conduzione differente. Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà. Rai 1: Day -2018 /2019 Si vail day-di Rai 1 per la. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, questi saranno i programmi, gli orari e le conduzioni. Si inizia alla 6.45 con Uno Mattina dove ritroveremo alla conduzione Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. Il programma di approfondimento e attualità che intrattiene il pubblico di della Rai da molti anni ormai farà capolino nelle nostre case come di consuetudine. Si prosegue poi alle 9.55 con il TG 1. Alle 10.00 appuntamento confermatissimo con Storie Italiane alla cui conduzione ...