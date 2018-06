Annientamento | film Netflix con Natalie Portman | trama e curiosità

cubemagazine

: Scusate ma il libro Annientamento è tanto diverso dal film (e più interessante) - brienneofvenice : Scusate ma il libro Annientamento è tanto diverso dal film (e più interessante) - vespertime : @andreadile @StefSpA_ @darkskywriter Per me Annientamento di Garland MOLTO meglio di Ex Machina. La cosa che mi pre… - nemseck : Del film non è che ci abbia capito molto, ma il libro. Dico il primo dei tre. Mamma mia. -

(Di domenica 3 giugno 2018)è tra ioriginaluscito in Italia il 22 febbraio 2018 sulla piattaforma streaming. La pellicola diretta da Alex Garland ha come protagonisti, Oscar Isaac e Jennifer Jason Leigh. Di seguito ecco, trailer e qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE: scheda TITOLO ORIGINALE: Annihilation DATA USCITA: 22/02/2018 GENERE: Drammatico, Fantascienza, Thriller NAZIONALITA’: USA, Gran Bretagna ANNO: 2018 REGIA: Alex Garland CAST:, Jennifer Jason Leigh, Tessa ThompsonIlracconta la spedizione, in una zona protetta degli Stati Uniti denominata Area X, di un gruppo formato da alcune studiose guidate da una biologa in cerca del marito, scomparso in una precedente spedizione. Negli ultimi trent’anni infatti sono stati inviati varie ...