Annegato nel lago | forse gesto volontario

Tragedia nel Messinese : giovane scivola in un laghetto e muore Annegato : Tragedia in Sicilia dove un uomo è morto cadendo in un laghetto artificiale di Santa Lucia del Mela (Messina). L’incidente si è verificato in contrada Porta Leone, dove l’uomo, Mario Pozzo, 34 anni, di Mandanici (Messina) si era recato in gita insieme alla famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il trentaquatrenne, che a quanto pare non sapeva nuotare, mentre si trovava sul bordo del lago artificiale, è improvvisamente ...