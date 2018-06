Angela Merkel | L' Italia è stata lasciata sola nell' accoglienza dei migranti

'Mi ha chiamato la Merkel e...'. Conte in ginocchio da Angela : perché il premier è già crollato : Arrivano i primi contatti internazionali per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Sulla sua pagina Facebook, il premier grillino ha svelato di aver avuto 'un cordiale scambio telefonico con la ...

pan di spagna indigesto per Angela Merkel - la cacciata di rajoy la priva di uno storico alleato - Politica : ... composto solo dai socialisti, che rischia solo di sommare confusione su confusione, creando ulteriore instabilità e minando un'economia in salute ma già ferita dalla vicenda catalana. Sanchez, che ...

Angela Merkel aspetta un Governo stabile e non commenta Der Spiegel. "Rispetto per l'Italia - ma la stampa è libera" : All'indomani del no di Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona come ministro dell'Economia, e all'evidente 'fallimento' del Governo giallo-verde, Berlino risponde sul futuro del Paese e dell'Eurozona. "l'Italia è un partner importante per la Germania" e il "rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che si attenda quale Governo verrà insediato. Sono parole di Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, che ...