Anahita Ghazvinizadeh racconta una scena di They

Festival “ORLANDO. Identità - relazioni - possibilità” – Ospite d’onore la regista iraniana Anahita GHAZVINIZADEH : È ANAHITA GHAZVINIZADEH, giovane e acclamata regista iraniana, l’Ospite d’onore della quinta edizione di Orlando. Identità, relazioni, possibilità, il Festival queer dedicato a Identità, generi e rappresentazioni del corpo che si svolge a Bergamo dal 15 al 20 maggio 2018. GHAZVINIZADEH presenta per la prima volta in Italia il suo film They, selezionato a Cannes e apprezzatissimo da pubblico e critica all’ultimo Torino Film ...