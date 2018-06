Amici 2018 | la finale lunedì 11 giugno

davidemaggio

: Migliore di un film, più angoscioso di un incubo, il servizio di Rai3 sulla 'Ndrangheta dei miei amici Gratteri e N… - vittoriozucconi : Migliore di un film, più angoscioso di un incubo, il servizio di Rai3 sulla 'Ndrangheta dei miei amici Gratteri e N… - ilpost : Il nuovo ministro della Famiglia dice che ha molti amici gay - AmbasciataUSA : Il messaggio del @SecPompeo: 'A nome del Presidente #Trump, i migliori auguri ai nostri amici italiani per la… -

(Di domenica 3 giugno 2018)Non solo il Grande Fratello. Se ladel reality di Barbara D’Urso viene anticipata a, anche– che si allunga di una puntata rispetto a quanto programmato inizialmente – cambia il giorno di messa in onda. Così come successo per la terzultima puntata (spostata a causa delladi Champions League Real Madrid-Liverpool), il Serale diabbandona definitivamente il sabato anche per le puntate finali. Se la semiviene trasmessa di domenica (3), laslitta al. La proclamazione del vincitore della diciassettesima edizione diavverrà, dunque,11. Maria De Filippi viene così in parte accontentata. Alla vigilia del Serale dichiarò che, soprattutto quello di quest’anno, incentrato maggiormente sui ragazzi in gara, non era adatto per il pubblico del sabato ...