Amici 17 semifinale 3 giugno 2018 diretta | Irama finalista

Ufficiali i 4 finalisti di Amici di Maria De Filippi dopo l’eliminato in semifinale : le 4 maglie nere per l’ultima puntata : Un concorrente verrà eliminato al termine della semifinale in diretta su Canale 5 domenica 3 giugno e verranno resi noti i 4 finalisti di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice spiega il meccanismo della puntata che si chiuderà obbligatoriamente con l'addio di un concorrente per una finale a quattro. La prima fase della semifinale prevede che ogni concorrente si esibisca, per un totale di 5 esibizioni consecutive. Al termine delle ...

Amici 17 semifinale 3 giugno 2018 diretta : Irama e Carmen al ballottaggio

Ad Amici Lauren balla con Beppe Fiorello che canta la Pizzica di Modugno nella semifinale del 3 giugno (video) : Lauren balla con Beppe Fiorello che canta la Pizzica: così, dopo il duetto di Carmen e Gianna Nannini, si è aperta la semifinale di Amici di Maria De Filippi, in onda eccezionalmente domenica 3 giugno su Canale5. L'esibizione di Beppe Fiorello è stata un omaggio a Domenico Modugno, l'interprete pugliese che proprio l'attore aveva avuto l'onore di interpretare nella fortunata fiction di Rai1 dal titolo Volare - La grande storia di Domenico ...

Amici 2018 - semifinale del 3 giugno in diretta : la scelta dei finalisti : Commissione Interna - Amici 2018 Amici 2018 arriva all’appuntamento con la semifinale e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale di domenica 3 giugno 21.17: Maria De Filippi entra in studio insieme ai cinque semifinalisti, vestiti rigorosamente ...

Codici televoto per la semifinale di Amici 2018 : ospiti e anticipazioni puntata del 3 giugno : La semifinale di Amici 2018 è attesa in diretta su Canale 5 dalle ore 21,10 stasera, domenica 3 giugno. Quando alla finale manca ormai pochissimo, fondamentale è l'appuntamento di oggi che consentirà a 4 concorrenti di salvarsi e di disputare l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Uno invece dovrebbe essere l'eliminato, in vista della finalissima a 4 concorrenti. I ragazzi ancora in gara sono: la ballerina Lauren, i cantanti Einar e ...

