Ambra Angiolini è incinta? Tutto quello che sappiamo finora : Ambra Angiolini è incinta di Massimiliano Allegri? Se lo chiedono tanti fan da quando ha iniziato a circolare il gossip riguardo una gravidanza dell’attrice. Cosa sappiamo finora? Tutto è iniziato dopo che l’ex stella di Non è la Rai è stata paparazzata in giro per le vie di Milano con l’allenatore della Juventus. Nelle immagini, pubblicate sul settimanale Di Più, i due innamorati si scambiano baci appassionati, prima di ...

Ambra Angiolini incinta? Visita in ospedale con Max Allegri : «Verso il reparto di ostetricia» : MILANO ? Un bacio fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prima della Visita in ospedale. L?ex stellina di ?Non è la Rai?, oggi affermata attrice è...

Ambra Angiolini in Radio : “Come va con Max Allegri”?/ La replica - “Bisogna per forza parlare di fidanzati?” : Ambra Angiolini sbotta in Radio alla domanda su Massimiliano Allegri: “Come va?”. Baci a colazione fra i due fidanzati, immortalati da Chi durante una tenera colazione a Milano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:37:00 GMT)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - che il fidanzato sia causa delle polemiche contro di lei? : Ospite a 24 Mattina, su Radio 24, Ambra Angiolini, commentando quanto accaduto dopo aver indossato un maglione da 300 euro durante il concertone del primo maggio, è finita a parlare anche del suo fidanzato Massimiliano Allegri. Quando i conduttori Oscar Giannino e Luca Telese le hanno fatto, ironicamente, presente che l'essere legata all'allenatore della Juventus potrebbe fumentare alcuni commenti negativi sul suo operato ha ...

Ambra Angiolini : "A 14 anni ero 'complice del berlusconismo' - oggi ho 'distrutto il comunismo'. Di quel che ho detto è rimasto un maglioncino" : "Stando alla mia storia professionale, secondo quello che ho letto in questi anni, sono stata complice del berlusconismo a tutti gli effetti. Avevo quattordici anni e venivo accusata di essere il burattino di Boncompagni, e ora torno al Primo maggio dopo anni e divento la distruzione stessa del comunismo". Ambra Angiolini torna sulla polemica social, nata dopo la sua scelta di indossare un maglioncino di Alberta Ferretti (del valore di circa 300 ...

Viva l'Italia - su Rai 3/ Info streaming del film con Raoul Bova e Ambra Angiolini (oggi - 4 maggio 2018) : Viva l'Italia, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini e Michele Placido, alla regia Massimiliano Bruno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:20:00 GMT)

Ambra Angiolini - maglia da 300 euro al concertone/ Stefano Gabbana la attacca : "È una falsona!" : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:50:00 GMT)

Ambra Angiolini a Mediaset : all’attrice è stata proposta una nuova fiction : Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un […] L'articolo Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova ...