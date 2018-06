Alvaro Soler duetto con Emma Muscat | Amici 2018 La Cintura | il tormentone

Amici 17 – Il Serale – Nona puntata - semifinale - del 3 giugno 2018 – Ospiti Beppe Fiorello - Gianna Nannini - Fiorella Mannoia - Alvaro Soler - Fabrizio Moro. : Amici 17 – Il Serale nella collocazione straordinaria della domenica, propone questa sera la Nona puntata, la semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Un’edizione strana questa, con un nuovo meccanismo che però dopo solo poche puntate è stato stravolto per esigenze di programma e anche di ascolti. Amici | Il Serale […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Nona puntata, semifinale, del 3 giugno 2018 – ...

Amici 17 semifinale anticipazioni : ospiti Gianna Nannini - Alvaro Soler e Fabrizio Moro : Amici 17 semifinale anticipazioni. Torna la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 domenica 3 giugno 2018. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla penultima puntata del serale di Amici 17 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 semifinale anticipazioni: gli allievi in gara Vedremo sfidarsi nell’ottavo e ultimo appuntamento con il serale di Amici 17 ...

Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018 con La cintura - tra gli ospiti internazionali delle due serate : Ci sarà Anche Alvaro Soler ai Wind Music Awards 2018, ospite del doppio appuntamento del 4 e 5 giugno 2018 all'Arena di Verona, che sarà trasmesso in differita in due puntate il 5 e il 12 giugno in prima serata su Rai1. A Verona il cantautore spagnolo, che ha un legame fortissimo con l'Italia e ha duettato con diversi artisti nostrani come Emma Marrone oltre ad essere stato un giudice di X Factor, presenterà il suo ultimo singolo La cintura e ...

Amici 2018 - daytime 1 giugno. I duetti della semifinale con Alvaro Soler - Fabrizio Moro - Beppe Fiorello - Fiorella Mannoia e Gianna Nannini : Alvaro Soler Mancano due giorni alla semifinale di Amici 2018 e ai quattro cantanti rimasti in gara viene comunicata una nuova prova che dovranno affrontare in puntata. Ciascuno deve scegliere una cover, assegnatagli questa settimana, da far cantare anche agli altri tre. Intanto, gli eliminati del Serale esprimo le loro preferenze sui quattro che, secondo loro, meritano la finale. Biondo è l’unico che esclude Carmen… Messaggio ...

Annunciati nuovi concerti di Alvaro Soler in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati due nuovi concerti di Alvaro Soler in estate: il cantante spagnolo presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico in arrivo a settembre. A grande richiesta, raddoppiano gli appuntenti live di Alvaro Soler in Italia: dopo le date di concerti precedentemente annunciate tra Lucca e Vicenza, sono state annunciate due nuove tappe estive per il tour del cantante. Alvaro Soler si esibirà il 10 agosto in piazza San Sebastiano a ...

Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] : Durante la seconda tappa della Mille Miglia spunta anche Alvaro Soler. Il cantante spagnolo ha presenziato alla frazione che da Cervia è arrivata a Roma. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Il Fan Caraoke con Alvaro Soler e Michele Bravi - in tv il 16 maggio : tutti gli ospiti della puntata (video) : Questa sera in tv l'appuntamento con il Fan Caraoke con Alvaro Soler e Michele Bravi: la quarta puntata dello show on the road vedrà ospite il cantante spagnolo insieme ad alcuni amici e colleghi. Il programma è ripartito lo scorso 25 aprile, condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, in onda in seconda serata a partire dalle 23:20 su Rai 2. Questa sera altri tre fan si contenderanno l'incontro esclusivo con Alvaro Soler: ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Impara i passi de LA CINTURA - il nuovo singolo Alvaro Soler – TUTORIAL : ROMA – L’estate si avvicina e con lei i tormentoni estivi. Uscito il 29 marzo, La CINTURA di Alvaro Soler è già un successo. Il nuovo singolo infatti ha già superato le 8 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’obiettivo dell’artista spagnolo però non è solo quello di far entrare i suoi ritmi latini nelle classifiche […]