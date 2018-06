Allerta Meteo Veneto | criticità idrogeologica per possibili temporali su tutta la regione

Allerta Meteo Veneto : “Possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale” : “Il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che tra domani, lunedì 4 giugno, e la mattinata di martedì 5 giugno saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale“: la Protezione civile del Comune di Venezia ha pertanto diffuso un’Allerta Meteo. L'articolo Allerta Meteo Veneto: “Possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità idrogeologica e idraulica - stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Ancora temporali interesseranno una parte del Veneto nelle prossime ore. alla luce delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo stato di attenzione in quattro bacini idrografici, a partire dalle 14.00 di oggi, e fino alla mezzanotte di domani. Lo stato di attenzione è dichiarato relativamente ai bacini ...

Allerta Meteo Veneto : forti temporali - Stato di Attenzione per criticità idrogeologica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, sulla base delle condizioni Meteo attese, ha emesso poco fa lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica, riferito allo scenario di possibili temporali forti, sul bacino idrografico “Alto Piave”, in provincia di Belluno. L’avviso ha validità dalle ore 8.00 di domani, venerdì 1 giugno, fino alle 8.00 di sabato 2 giugno. Il CFD ha anche messo un Bollettino ...

Allerta Meteo Milano : attivo il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il centro meteo regionale ha emanato l’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Lo si legge in una nota di Palazzo Marino. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro operativo comunale, nel centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Allerta Meteo Veneto : ancora stato di attenzione per temporali : Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla ore 8.00 di dopodomani, in quasi tutti i bacini idrografici, esclusi quelli del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F) e del Livenza, Lemene e Tagliamento ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali : Allerta Meteo codice giallo su quasi tutta la Toscana, ad eccezione della zona costiera meridionale, per pioggia e temporali forti dalla tarda mattinata fino alle 22.00 di oggi. L’avviso di criticità è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana a causa dell’aumento della nuvolosità con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a occasionali colpi di vento e grandinate. I temporali sono ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per stasera in Italia : “grandine molto grossa e forti venti” : Allerta Meteo – Anche il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme per il forte maltempo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore. L’Allerta è di livello due per la pianura Padana centro/occidentale, e di livello uno per tutto il Centro/Nord. Il rischio è quello di violenti temporali con forti grandinate e venti intensi. Altri fenomeni estremi colpiranno varie aree d’Europa, in modo ...

Allerta Meteo Firenze : temporali in arrivo : Codice giallo su tutto il territorio fiorentino per per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti per la giornata di domani, mercoledì 30 maggio. Lo segnala in una nota la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. “Dalla tarda mattinata di domani – spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : avviso di criticità idrogeologica : Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un avviso di ‘ordinaria’ criticità idrogeologica con validità fino alla mezzanotte di domani. “Date le precipitazioni degli ultimi giorni – si legge – e l’importante contributo della fusione nivale i livelli idrometrici si sono generalmente innalzati e i terreni risultano saturi. Tali condizioni di saturazione, associate ai fenomeni ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo Stato di Attenzione per temporali : Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di dopodomani, in tutti i bacini idrografici. Il perdurare di una circolazione ciclonica su Spagna, Francia e ...

Allerta Meteo - SOS grandine per la frutta in raccolta : incubo maltempo : Il maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta e’ “la peggiore calamita’ per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne dove dall’inizio dell’anno si contano gia’ 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avviso di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forti temporali in arrivo - allarme maltempo estremo al Nord : Allerta Meteo – L’ampia depressione atlantica che sta investendo anche il Mar Mediterraneo occidentale sino all’entroterra magrebino, continua ad indirizzare flussi umidi ed instabili verso le nostre regioni centro-settentrionali, accentuando condizioni di instabilità e rinnovando condizioni altamente favorevoli all’innesco di precipitazioni temporalesche anche intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...