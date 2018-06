Allarme lattuga romana contaminata | 5 morti negli Stati Uniti | i dettagli

Blastingnews

(Di domenica 3 giugno 2018) Lacontinua a mietere vittime. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Cdc ha rivelato che altre quattro persone sono morte per un'epidemia provocato dal batterio e-coli. Nello specifico i decessi sonosegnalati in California, Arkansas, Minnesota e New York. Da rilevare che in precedenza le autorita' avevano registrato un altro episodio fatale in California. Una situazione preoccupante VIDEO visto che in poche ore sonosegnalati 197 casi di infezione batterica in trentacinquedegli. La Cdc ha diffuso una lista relativa alle aree colpite da questo focolaio nella quale non rientra Puerto Rico. Tra gliinteressati dall’epidemia da e-coli ci sono Florida, Texas, New York, Virginia, Connecticut, Massachusetts e Illinois. Secondo quanto riferito dalle autorita' americane la...