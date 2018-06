http://feedproxy.goo

: Allarme #Android: popolari app del Play Store raccolgono dati riservati: App Android… - giannifioreGF : Allarme #Android: popolari app del Play Store raccolgono dati riservati: App Android… - Tecno__Android : - Tecno__Android : -

(Di domenica 3 giugno 2018) Apppresenti sul Googlepossono raccoglieresensibili da milioni di utenti. La raccoltaè stata scoperta da Andrey Meshkov, co-fondatore di Adguard, che l’ha descritta come una “grande campagna di spyware“. Secondo le scoperte di Meshkov, la campagna di raccoltariguarda le appe le estensioni per il browser Google Chrome. L’esperto di sicurezza ha detto che una volta che una vittima ha effettuato l’accesso al proprio account Facebook, le estensioni di Chrome analizzano isubito dopo l’avvio del browser. In un post sul blog, Meshkov ha affermato che vengono rubati tutti idi Facebook e lo spyware tenta persino di passare attraverso la cronologia degli acquisti della vittima. Tra gli altripresi in considerazione sono inclusi post, post sponsorizzati, tweet, video di YouTube e annunci che una ...