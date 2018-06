Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi | ' Perché Forza Italia deve votare la fiducia

Alessandra Mussolini - il durissimo attacco a Matteo Salvini : 'Mi ha sedotta e abbandonata' : No, ad Alessandra Mussolini non piace per nulla l'ipotetica alleanza tra Lega e M5s. Già, la Duciona ha sempre detto peste e corna dei grillini. Tutt'altro il parere su Matteo Salvini , un leader che ...

Alessandra Mussolini : “Governo Lega-M5s? Salvini vada a fare la fiera del sorcio con la Raggi. E si porti Fico e la colf” : Sfuriata incontenibile dell’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) contro il governo M5s-Lega, Salvini e Mattarella. Nonostante l’incipit (“oggi è meglio che l’intervista non la faccio, perché potrei pentirmene”), l’eurodeputata si lascia andare a una invettiva torrenziale: “Ho letto il comunicato di Berlusconi e lui non dà il via libera proprio a niente. Prende semplicemente ...

Duce a Macerata - dopo Alessandra tocca a Rachele Mussolini/ Video - “Vergognatevi - coinvolgere dei bambini” : Duce preso a bastonate, fantoccio antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il fantoccio di Benito Mussolini in Piazza Battisti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:20:00 GMT)

“SPACCA LA TESTA AL DUCE E VINCI I DOLCI”/ Macerata - iniziativa antifascista choc : arriva Alessandra Mussolini : DUCE preso a bastonate, fantoccio antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il fantoccio di Benito Mussolini in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:34:00 GMT)

Alessandra Mussolini al cinema a vedere ‘Loro1' di Sorrentino. In sala : “E’ un porno - tossico”. Ma quando arriva Silvio… : La parlamentare di Forza Italia guarda ‘Loro1‘, la pellicola dedicata a Silvio Berlusconi: ‘Il regista non ne ha azzeccata una’. Ma quando entra in scena l’ex premier si illumina: ‘Eccolo, lui è così’. Da Tagadà, La7 L'articolo Alessandra Mussolini al cinema a vedere ‘Loro1′ di Sorrentino. In sala: “E’ un porno, tossico”. Ma quando arriva Silvio… ...

Alessandra Mussolini disintegra Luigi Di Maio : 'Occhio - che ti arriva la iella. Ti ricordi Gianfranco Fini?' : Una scatenata Alessandra Mussolini è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

Alessandra Mussolini ridicolizza Luigi Di Maio : 'Ma nel suo contratto si parla anche delle galosce da indossare?' : A L'aria che tira di Myrta Merlino si parla del fantomatico contratto 'alla tedesca' proposto da Luigi Di Maio per trovare un'intesa sul prossimo governo. Un accordo preventivo, proprio come avvenuto ...