Alessandra Appiano | il dolore di Eleonora Daniele | ' Ciao anima bella | ci mancherai tanto'

Chi era Alessandra Appiano - la scrittrice che amava le donne : In un’intervista di qualche tempo fa, alla domanda che le chiedeva quale fosse il suo punto debole, aveva risposto: “La malinconia. A volte invincibile”. Forse anche questa volta la malinconia ha vinto. O forse no. Quel che è certo è che Alessandra Appiano se n’è andata, a soli 59 anni, con la stessa eleganza con la quale era solita comparire in televisione e scrivere i suoi romanzi. Libri, i suoi, tutti al femminile: ...