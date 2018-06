Al Mugello trionfa Lorenzo

Moto2 – Un portoghese trionfa al Mugello : braccia al cielo per Oliveira davanti a Baldassarri : La gara di Moto2 del Mugello va al portoghese Miguel Oliveira, dopo la vittoria di Jorge Martin in Moto3 Dopo l’uscita di scena del poleman, Mattia Pasini, il Gp d’Italia della Moto2 incorona Miguel Oliveira. L’ultima fase della gara, sul circuito del Mugello, è una battaglia all’ultimo respiro tra Lorenzo Baldassarri e Miguel Oliveira, che hanno avuto per tutto il tempo alle calcagna Francesco Bagnaia e Joan Mir. Una ...