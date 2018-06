Aida Nizar contestata da un ex vincitore del Grande Fratello

lanostratv

: Aida Nizar nella Fontana di Trevi, la d'Urso: 'E' pazzaaaaa' #aidanizar - MediasetTgcom24 : Aida Nizar nella Fontana di Trevi, la d'Urso: 'E' pazzaaaaa' #aidanizar - trash_italiano : Visto che con il Governo non riusciamo a combinare niente, scendiamo in piazza per avere Aida Nizar al Grande Fratello VIP? #GF15 - domenicalive : E niente... Aida Nizar conquista proprio tutti, pure Lucia Bramieri! Sembra che le due donne abbiano fatto pace a… -

(Di domenica 3 giugno 2018): excontroQualche giorno fasi è resa protagonista dell’ennesima bravata. Cosa altro ha fatto? In pratica la ex concorrente del GF 15, per girare un video da pubblicare sui social, è entrata nella fontana di Trevi a Roma, riuscendo a scatenare un incredibile caos. Per questo esecrabile gesto la donna è stata anche multata dai vigili urbani. Una multa, che la ex inquilina iberica della casa più spiata dagli italiani ha contestato duramente. Ma i problemi per quest’ultima non sono finiti qua perchè anche il popolo del web l’ha condannata, arrivando anche a definirla un’incivile. E lo stesso parere l’ha espresso giusto poco fa anche l’exdel GF di qualche edizione fa Milo Coretti, il quale ha scritto poco fa un lunghissimo post contro la esuberante, non andandoci affatto giù leggero. ...