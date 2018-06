Agricoltura | ministro Centinaio | necessario “attivare le procedure a tutela del Made in

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) “Le indicazioni che fin da domani daro’ ai miei uffici sara’ quella di attivare tutte leche possono aiutare are ilin Italy. Poi se dovro’ andare a picchiare i pugni in Europa, dove si definiscono le politiche agricole, per difendere questo principio, non mi tirero’ certo indietro. Per quanto riguarda l’etichettatura faro’ una battaglia affinche’ i consumatori sappiano quello che mangiano“: lo ha dichiarato in un’intervista a Libero, il neodell’, Gian Marco. “Andremo in Europa a chiedere ladel nostro riso. Non posso pensare che, ad esempio, un agricoltore lomellino che ha costi di produzione elevati, si debba confrontare sul mercato con i produttori asiatici che hanno costi infinitamente inferiori. E non e’ solo una questione di prezzo: il ...