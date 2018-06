Agricoltura | domani manifestazione Coldiretti a Perugia

meteoweb.eu

: Alla plenaria da domani: ?? Futuro del cibo e dell'agricoltura ?? Spazio Schengen ?? Lavoratori distaccati ?? Design e… - Europarl_IT : Alla plenaria da domani: ?? Futuro del cibo e dell'agricoltura ?? Spazio Schengen ?? Lavoratori distaccati ?? Design e… - ilSicilia : Domani alle 09.00 la sedicesima puntata di #BarSicilia con noi l'assessore all'agricoltura Edy Bandiera Non mancate! - Pulciosi : RT @Ong_MAIS: Domani a San Salvario ha un cuore verde // 3 giugno 2018 ci saremo anche noi di MAIS con la nostra volontaria Martina Domenic… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Dli agricoltori umbri dellasi ritroveranno con i loro trattori, 4 giugno, in Piazza Italia adavanti alla sede della Giunta regionale, “per dire basta ai ritardi dei pagamenti comunitari e al proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che devastano le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio“. Arriveranno agricoltori ed allevatori da tutta la regione “per rivendicare la volontà di tutelare un comparto centrale per l’economia locale. Un’‘sotto attacco’ a causa di una burocrazia, regole e criticita’ che penalizzano da ormai troppo tempo gli imprenditori umbri.“ L'articoloMeteo Web.