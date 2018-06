AGIRE per il Trentino | * George Soros a Trento | È incredibile che per il Festival

Finanza speculativa - gli obbligazionisti Lehman hanno tempo fino al 15 settembre 2018 per AGIRE per evitare la prescrizione. Sentenza della ... : La Corte d'Appello di Brescia, spiega Confconsumatori, ha confermato la Sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario italiano , nella Sentenza sono stati ...

Trump : da mezzanotte via ai dazi con l’Ue Merkel e Macron : «È illegale - reAGIREmo» Acciaio e moto : chi guadagna e chi perde : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 40 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Arriva Nest Hello - il campanello smart con videocamera HD che permette di interAGIRE con chi c’è alla porta anche quando si è fuori casa : 1/10 ...

Una proteina può AGIRE per abbassare la pressione : Stando ad alcuni dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno l'ipertensione causa 7,5 milioni di morti nel mondo , circa il 12% del totale di tutti i decessi, . , ANSA, .

Pescara - XVII Congresso Arci : "AGIRE contro le paure per liberarsene" : ... citiamo quelli sull'offerta e la fruizione culturale: solo nel 2017 sono stati realizzati 28.830 spettacoli gratuiti per un totale di 3.804.507 spettatori. I nostri circoli sono quindi i nodi ...

IO : Ecco l’App per interAGIRE con la Pubblica Amministrazione : IO sarà l’applicazione per smartphone e tablet dove accedere a tutti i Servizi Pubblici in comodità senza file ed attese ed interagire con la Pubblica Amministrazione Rivoluzione digitale anche nella Pubblica Amministrazione: Ecco IO IO è il nome dell’applicazione di Test lanciata dal gruppo di lavoro per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei […]

Fabio Aru - ora la sfida più difficile è nella testa. ReAGIRE per non smarrirsi per sempre : Il ciclismo è uno sport meraviglioso ma anche estremamente crudele. Quando, a 32 km dal termine della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è staccato dal gruppo dei migliori, per Fabio Aru è inizia una tremenda agonia. Le gambe che giravano a vuoto, prive di forza, la tentazione di mollare tutto e ritirarsi, gli abbracci affettuosi da parte dei compagni di squadra. In fin dei conti, salire sull’ammiraglia sarebbe stata la ...

Gaza - appello dell'Onu : "AGIRE per evitare una guerra"

Salvini : "Il governo parte se può AGIRE". Di Maio : "Chiesto altro tempo per chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2018 in DIRETTA : gara-2. Rea per il bis - la Ducati deve reAGIRE : Dopo la comoda doppietta targata Kawasaki di Gara-1, il Mondiale Superbike torna subito in pista con il secondo round del Gran Premio d’Italia sul circuito di Imola. Gli spettatori confidano in una pronta riscossa dell’idolo di casa Marco Melandri (Ducati) che nella giornata di ieri ha concluso (a debita distanza) al terzo posto alle spalle dei due britannici Jonathan Rea e Tom Sykes. Gara-1 non ha regalato grandi emozioni con il duo ...

AGIRE per il Trentino - Robbi * ' disabili : Senza un governo il danno maggiore lo subisce la categoria debole per eccellenza ' - : La responsabilità della politica nei confronti della disabilità " di Gian Piero Robbi. Egregio direttore, con la politica italiana ci sarebbe sempre da ridere, se dietro la facciata comica e grottesca non ci fossero vere e proprie tragedie. Prendiamo il caso di questo governo che non si riesce a fare. Un Paese ...

Perché il Parlamento si è bloccato e come dovrebbero AGIRE i partiti? La risposta dei dati : I grandi quotidiani stanno uscendo con un toto-nomi per quanto riguarda il prossimo governo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha strigliato i partiti per lo stallo che si è verificato in Parlmento. Tuttavia, l’empasse ha delle cause abbastanza chiare. Soprattutto, se si usa un approccio guidato dai dati, si capisce molto bene il contesto in cui sono maturate le decisioni che, dal 4 marzo, ci hanno portati a questo punto. La ...

AGIRE per il Trentino - Binelli * Lago di Roncone : ' bene il riconoscimento della bandiera blu - ma deve essere una priorità per la politica ' - : O meglio ancora, che l'ambiente stesso torni ad essere una priorità per la politica dal momento che sia a livello nazionale sia a livello locale è stato quasi dimenticato, e questo è abbastanza ...