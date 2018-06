Agente spara ad un uomo nella cattedrale di Berlino

Berlino - Agente spara a un uomo nel Duomo : La Cattedrale di Berlino e' stataisolata: un agente di polizia avrebbe esploso un colpo di armada fuoco contro un uomo all'interno dell'edificio.

Germania - paura a Berlino : Agente spara ad un uomo nella cattedrale - area isolata : Secondo i media locali, un uomo è stato colpito con un'arma da fuoco da un agente all'interno della cattedrale di Berlino, che è stata momentaneamente isolata. Ancora poco chiara la dinamica dell'episodio. Torna la paura terrorismo in Germania.Continua a leggere

Usa - studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi : Agente evita strage : Il 19enne ha aperto il fuoco nei locali della palestra della Dixon High School dove erano in corso le prove della cerimonia per i diplomi. È stato affrontato da un agente di polizia in servizio che gli ha sparato e lo ha ferito in maniera non grave.Continua a leggere

Tentano rapina - Agente spara - due feriti : ANSA, - NAPOLI, 14 APR - Un poliziotto sventa una rapina in un supermercato del quartiere Fuorigrotta di Napoli ma spara e ferisce i banditi - uno diciottenne, l'altro ancora minorenne - che gli hanno ...