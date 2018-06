Aereo monoposto precipita in mare | salvo il pilota

Incidente Aereo : precipita velivolo monoposto - il pilota tenta l’ammarraggio e si salva : Un aereo monoposto è precipitato in mare nell’area del molo di Schisò (Giardini Naxos, nel Messinese). Il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo: il pilota ha tentato un ammaraggio e si è salvato. E’ stato soccorso e portato a riva. La dinamica dell’Incidente è in corso di accertamento. Sul posto Guardia Costiera, carabinieri, vigili del fuoco e 118. L'articolo Incidente aereo: precipita velivolo monoposto, il ...