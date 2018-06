ADL e Ancelotti sono d' accordo | Jorginho via solo per 60 milioni

Sarri tentenna e ADL riceve Ancelotti Carlo : «Lui diverso da come lo raccontano» : Ai bambini bisognerebbe raccontare sempre la verità. 'Non dovrai diventare tifoso del Napoli' ha spiegato Carlo Ancelotti ieri mattina a suo nipote, il primogenito di Katia, sua figlia, residente a ...

Sarri tentenna e ADL riceve Ancelotti Carlo : «Lui diverso da come lo raccontano» : Ai bambini bisognerebbe raccontare sempre la verità. "Non dovrai diventare tifoso del Napoli" ha spiegato Carlo Ancelotti ieri mattina a suo nipote, il primogenito di Katia, sua figlia, residente a Milano, dove è arrivato dal Canada per partecipare alla serata dedicata a Pirlo. E invece nel pomeriggio, all'improvviso, ha preso il volo per Roma, è sbarcato a Fiumicino per incontrare Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Tra i due la ...