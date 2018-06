Addio a Enzo Incalza | fu difensore civico e due volte sindaco

MotoGp - Lorenzo e l Addio nel giorno più bello La Ducati non ha creduto in me' : MUGELLO - 'Io sono un campione', diceva l'altro giorno per rispondere a Claudio Domenicali , 'Jorge è un grande pilota ma non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto', le parole dell'ad Ducati,...

MotoGp – L’Addio tra Lorenzo e Ducati è sempre più vicino - Domenicali svela : “siamo in una fase delicata” : Claudio Domenicali, ad Ducati, fa il punto della situazione su Jorge Lorenzo e quello che sembra ormai il suo imminente addio alla Ducati Manca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti della MotoGp si godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorge Lorenzo in Ducati. Il ...

Il giorno dell'Addio a Vincenzo Napoli : 'Nel suo sorriso si leggeva un lampo di ottimismo' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO 'Non avrei mai voluto celebrare questo commiato'. E' don Gabriele Paoloni a celebrare il funerale di Vincenzo Napoli il quarantenne del quale si erano perse le tracce a fine ...

Roma - squadra a cena per l'Addio al celibato di Lorenzo Pellegrini : Ieri sera la cena di club a Santa Severa in riva al mare, oggi la cena per l'addio al celibato di Lorenzo Pellegrini che tra qualche giorno convolerà a nozze con la fidanzata Veronica Martinelli . Il ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Segnali di vita o Addio probabile con la Ducati : Venerdì prenderà il via ufficiale il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera e, in contemporanea, Jorge Lorenzo compirà 31 anni. I motivi per festeggiare per il maiorchino, tuttavia, sono davvero pochi. Il suo secondo anno in casa Ducati sembra proseguire in maniera addirittura rispetto al già grigio 2017. Tutti gli indizi porterebbero ad un inevitabile divorzio a fine campionato, ma il numero 99 deve comunque provare a ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C’è aria di Addio… : In Texas (Stati Uniti) il Circus del Motomondiale è pronto a tornare in scena su uno dei tracciati più spettacolari in calendario. Siamo al terzo round stagionale e nella classe regina c’è già chi un po’ sotto esame si sente. Ci riferiamo a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d’annata da incorniciare: il ritiro in Qatar (per problematiche ai freni) ed il 15° posto ...