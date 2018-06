Acerbi è vicino | il mercato biancoceleste entra nel vivo

romadailynews

(Di domenica 3 giugno 2018) Roma – La Lazio e il Sassuolo sono molto vicine a raggiungere un accordo per l’arrivo di Francesconella Capitale. Il cle di difesa, onnipresente lo scorso campionato, incontrerà a breve la dirigenza neroverde per stabilire di comune accordo il prezzo di vendita. Lotito ha offerto sette milioni al patron Squinzi, che ne chiede quindici. L’incontro con il calciatore sarà decisivo per sbloccare l’impasse. Molto probabilmente l’affare si chiuderà intorno ai dieci milioni e mezzo. La Lazio si muove anche per acquisire il cartellino di Diego Laxalt, esterno del Genoa, e di Andrea Petagna, punta dell’Atalanta. Per il primo c’è stato il sorpasso sulla Roma, ma le parti sono ancora distanti. I biancocelesti offrono al team di Enrico Preziosi cinque milioni più il cartellino di Cristiano Lombardi. Il Grifone è scettico, ma i buoni rapporti tra i due presidente potrebbero ...