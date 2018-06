A Nuoro arrivano i pony tosaerba

ilgiornale

: Nuoro guarda a Roma: arrivano anche in Sardegna i cavalli tosaerba per lo sfalcio del verde pubblico cittadino - 24zampe : Nuoro guarda a Roma: arrivano anche in Sardegna i cavalli tosaerba per lo sfalcio del verde pubblico cittadino - 24zampe : Nuoro guarda a Roma: arrivano anche in Sardegna i cavalli tosaerba per lo sfalcio del verde pubblico cittadino - 24zampe : Nuoro guarda a Roma: arrivano anche in Sardegna i cavalli tosaerba per lo sfalcio del verde pubblico cittadino -

(Di domenica 3 giugno 2018)come Roma, quasi, nell'utilizzo degli animali come. Mentre il sindaco della capitale Virginia Raggi intendeva utilizzare le pecore nel verde pubblico, il primo cittadino del capoluogo sardo, Andrea Soddu, in un territorio dove l'esperienza di ovini certo non manca, prevede invece l'uso dei cavalli, o meglio, deicome si legge sul quotidiano "La Nuova Sardegna". "La movimentazione delle pecore è molto più complessa", ha spiegato Soddu all'Agi, "se si pensa che in questo periodo sono in lattazione in vista della produzione di agnelli per Natale e Pasqua per cui, fino a luglio, vengono munte anche due volte al giorno. Non potevo chiedere ai pastori di trasportare gli animali in città". Per questo il sindaco ha pensato ai piccoli cavalli per tosare l'erba in città.Due associazioni ippiche sono state contattate dal Comune e, dopo una breve riunione, hanno assicurato la ...