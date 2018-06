A Milano è PhotoWeek Gli eventi da non perdere

gqitalia

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo l’ArtWeek, l’ArchWeek, la DesignWeek, la DigitalWeek e la MusicWeek (dal 19 al 25 novembre), arriva ala seconda edizione della. Non siamo, forse, ancora al livello del Mois de la Photo che si tiene a Parigi dal 1980 e che dall’anno scorso è stato ribattezzato Le Mois de la Photo du Grand Paris, ma il Comune dicontinua a spingere l’acceleratore su una proposta culturale diffusa (in quasi tutti i quartieri), mettendo in rete molte istituzioni pubbliche e private. Questa volta lo fa con la fotografia con un fitto cartellone di oltre 170, tra mostre, laboratori, incontri, presentazioni, proiezioni. Dalle conferenze con fotografi di fama internazionale al lavoro dei giovani, dai reportage di guerra alle foto di architettura, dall’arte contemporanea ai docufilm dedicati agli artisti-fotografi tra cui Robert Mapplethorpe. Come districarsi in un’offerta ...