5 | 99 euro al mese per sempre | la società telefonica lliad sbarca in Italia

Reddito di inclusione fino a 540 euro al mese - da giugno potranno richiederlo molte più famiglie : Dal primo giugno 2018, si allargano le maglie del Reddito di inclusione: potranno infatti richiederlo anche le famiglie che non hanno all'interno del proprio nucleo "un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55". Il Rei, dunque, ora può essere richiesto da 200mila famiglie in più, per un totale di 2,5 milioni di potenziali beneficiari.Continua a leggere