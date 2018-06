Inps - 400.000 pensioni pagate da oltre 38 anni : Sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...

Gratta e vinci da brividi in A1 : 400.000 euro a un cinquantenne - più 6.000 al mese per vent'anni : La Fortuna è arrivata sull'A1. Un uomo di circa 50 anni ha vinto, grazie al Nuovo Turista per sempre , una cifra enorme: 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni, più bonus finale di ...

PosteMobile rilancia Creami 4000 a 7 euro al mese in edizione limitata : PosteMobile ha rilanciato un'offerta tariffaria molto interessante: stiamo parlando della possibilità di attivare Creami 4000 a soli 7 euro al mese L'articolo PosteMobile rilancia Creami 4000 a 7 euro al mese in edizione limitata proviene da TuttoAndroid.

L’iPhone X Tesla - 4000 euro e ricarica a energia solare : Dopo aver realizzato una versione in oro a 24 carati, Caviar va addirittura oltre e lancia un iPhone X che si ricarica ad energia solare. L’azienda russa specializzata nel mondo degli accessori di lusso ha deciso di realizzare l’iPhone X Tesla – chiamata così in onore dell’azienda di Elon Musk – aggiungendo allo smartphone top di gamma di Apple una cover placcata d’oro con un pannello solare in grado di alimentare il ...

Ecco l’Apple iPhone X Tesla da oltre 4000 dollari : Apple iPhone X Tesla è una edizione limitata dell’iPhone X che costa oltre 4000 dollari ma che alla fine è solo una particolare cover in oro iPhone X Tesla è lo smartphone più costoso al mondo Caviar ha presentato iPhone X Tesla, in onore della compagnia di Elon Musk, che in pratica è una cover […]

iPhone X Tesla : batteria ad energia solare per “soli” 4000 dollari : Il produttore russo di accessori di lusso, Caviar, ha realizzato una cover in carbonio e oro, in grado di alimentare la batteria, di quello che è stato chiamato iPhone X Tesla, con l’energia solare. Costo? Appena 4000 dollari, il primo a ricevere questo iPhone extra lusso e green (almeno per l’alimentazione) sarà Elon Musk. iPhone X Tesla di Caviar L’azienda si è ispirata a tre uomini quando ha progettato iPhone X Tesla e sono: ...

Ministero Esteri : oltre 4000 russi combattono al fianco dei terroristi in Siria - : Syromolotov si è detto convinto che i foreign fighter russi non costituiscono un problema per la sicurezza della russia dal momento che non intendono ritornare in patria perché consapevoli dei duri ...

Salute - HIV : oggi in Italia più di 100mila pazienti in terapia - circa 4000 i nuovi malati : ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research) compie quest’anno dieci anni: l’evento si terrà dal 22 al 24 maggio 2018 a Roma. Il congresso, presieduto dai professori Massimo Andreoni, Andrea Antinori e Carlo Federico Perno, si svolgerà presso Ergife Palace Hotel. Attesi oltre ottocento specialisti tra ricercatori, medici, specialisti di vari settori coinvolti nell’assistenza e cura dell’infezione da HIV, volontari delle ...

Usa - 164000 nuovi posti.Mai così da 2000 : 14.45 L'economia americana ha creato in aprile 164 mila nuovi posti di lavoro. Il dato è in aumento rispetto ai 135 mila creati in marzo. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,9% ai minimi da 18 anni.E' la prima volta dal 2000 che scende sotto il 4%. Gli analisti si aspettavano che rimanesse invariato. Il dato di aprile è comunque inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su quota 193 mila per i posti di lavoro.

Chernobyl - 32 anni fa il più grande incidente nucleare di sempre/ 4000 casi di tumore - vittime incalcolabili : Chernobyl, 32 anni fa il più grande incidente nucleare della storia: 4.000 casi di tumore, numero di vittime incalcolabili. Il 26 aprile del 1986, scoppiava il reattore 4 della centrale(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Festa - passione e rivalità : il tempio di Anfield pronto ad accogliere 4000 tifosi giallorossi : dal nostro inviato LIVERPOOL La Roma arriva poco dopo le 18,30 ad Anfield , il campo è perfetto, accogliente, c'è vento ma domani sera, assicurano i malati del meteo, si calmerà. Lo stadio è un ...