150 mila litri di falso verdicchio sequestrati ad una cantina di Cossignano

Wired Next Fest 2018 - un successo da oltre 150mila visitatori : Si è conclusa domenica la sesta edizione milanese del Wired Next Fest, il più importante Festival italiano dedicato alla cultura dell’innovazione organizzato da Wired Italia. Durante le tre giornate le presenze sono state oltre 150mila e online sono 1,2 milioni gli utenti che hanno seguito il Festival sulle pagine ufficiali di Wired. Il Wnf, che si è svolto ai Giardini Indro Montanelli di Milano da venerdì 25 a domenica 27 maggio, ha presentato ...

Flirt clandestino - chiede 150mila euro all’amante per non raccontare tutto alla moglie : arrestata : Quarantaduenne padovana ricattava l'imprenditore col quale aveva avuto una relazione extraconiugale. L'uomo, 54enne, l'ha incastrata con l'aiuto dei carabinieri. La donna, accusata di estorsione, è ora ai domiciliari.Continua a leggere

Ricatto al ricco industriale : "Dammi 150mila euro o dico tutto a tua moglie". Arrestata amante diabolica : "Se non mi dai i soldi racconto tutto a tua moglie", voleva usare il più classico dei ricatti per ottenere dei soldi facili. Ma le cose per Sara Andretta, sexy 42enne del Trevigiano sono andate ...

'Dammi 150mila euro o dico tutto a tua moglie' - il ricatto all'imprenditore dell'amante quarantenne : Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore . Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne trevigiana, Sara Andretta, che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad ...

Pensioni 2018 : Quota100 - la misura consentirebbe l'uscita a 150 mila persone : Continuano i lavori per arrivare ad una riforma delle Pensioni che finalmente dia una risposta esaustiva a migliaia di lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero. Come contenuto nel nuovo contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, il meccanismo di quota 100 sarebbe la misura adatta per anticipare l'uscita dall'attività lavorativa e superare definitivamente la ...

Scu - il pentito : 'Martena mi chiese di acquistare cocaina per 150mila euro' : BRINDISI - Verbali inediti sul traffico di droga nel Brindisino, tra canali di vendita e di approvvigionamento, più i nomi. I nomi degli uomini del narcotraffico, affiliati alla Scu, sono stati ...

Lombardia : Giunta stanzia 150mila euro per sicurezza e vigilanza laghi : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Ammonta a 150mila euro il contributo che la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi ha stanziato per la sicurezza e la vigilanza dei laghi lombardi.“Il finanziamento per il 2018 -spiega l’assessore- ribadisce, da parte della Regione, la volontà di sostenere gli enti preposti alla gestione del demanio ...

Lombardia : Giunta stanzia 150mila euro per sicurezza e vigilanza laghi (2) : (AdnKronos) – Il finanziamento di 150mila euro è così suddiviso:Autorità di bacino laghi Garda e Idro: 47mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago di Garda;Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 26mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago Maggiore;Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro: 25mila euro per il servizio di ...

Borsa : Milano - -2 - 3% - schiacciata da dubbi politici - spread sfonda quota 150 pt : Euro sotto la soglia di 1,18 dollari , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 16 mag - Giornata nera per Piazza Affari, sotto schiaffo dell'incertezza politica e soprattutto delle indiscrezioni emerse sulla prima bozza del contratto stilato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Bozza che prevede la richiesta alla Bce dell'azzeramento di debiti per 250 ...

Sardegna : 150mila euro ad Agris per salvare i cavallini della Giara da fame e siccità : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 150.000 euro a favore dell’Agenzia regionale Agris per garantire la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione dei cavallini della Giara, il cui stato di salute risente della mancanza di pascolo dovuta sia alla diminuzione delle risorse alimentari disponibili in natura, sia ai diversi eventi stagionali come la siccità particolarmente prolungata. L’esecutivo ha stato inoltre assegnato ...