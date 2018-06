14 Giugno | giornata per la prevenzione dei Tumori Uomo Percorso Azzurro

laragnatelanews

(Di domenica 3 giugno 2018) La Lega Italiana per la Lotta contro i( LILT) dedica una campagna informativa aidella sfera genitale maschile. Tema sempre poco diffuso pubblicamente. Se ne parla poco, ma non è che non sia presente la malattia, anzi. Mentre si è fatta una grandissima propaganda sullae il controllo del seno, e molto si sta facendo per la diagnosi precoce dell’eventuale insorgenza deiall’Utero, dei mali dell’c’è stata sempre una certa reticenza mediatica. Anche per l’questo deve cambiare. Purtroppo, ultimamente, un noto personaggio del mondo dello spettacolo, Rosario Fiorello, ne ha data notizia, parlandone apertamente, con il suo solito modo dissacrante, e per magia sembra che finalmente almeno se ne parla. La LILT ha creato un opuscolo e una campagna informativa, controlli nelle sedi aderenti all’iniziativa e un convegno per ...