‘Yi Mini Dash Camera’ | recensione del nuovo prodotto dell’azienda cinese

Blastingnews



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di sabato 2 giugno 2018) Appassionati di tecnologia oggi abbiamo avuto la possibilita' di analizzare una delle recenti uscite di un’azienda asiatica: si tratta della YiCamera, una delle telecamere da cruscotto appena immessa sul mercato. L’azienda in questione è la Yi Technology, colossocon sede a Shanghai e leader internazionale per quanto riguarda il settore imaging e quello della videosorveglianza. Qui di to andiamo ad analizzare il suddettodella YiCamera Questa telecamera da auto ha il vantaggio di essere molto compatta: si può fissare sul lato interno del parabrezza dietro allo specchietto retrovisore senza causare disagi durante la guida e non è visibile dall'esterno. Nella confezione, oltre al, troviamo un cavo alimentatore micro usb lungo tre metri e mezzo, il manuale delle istruzioni e un caricatore per auto. La YiCamera ...