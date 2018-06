“Voglio te” Uomini e Donne | Sara sceglie Luigi ma c’è qualcosa che non quadra | il

caffeinamagazine

: se voglio te non va bene un doppione perché voglio l'oro, non voglio l'ottone - ayamnc_ : se voglio te non va bene un doppione perché voglio l'oro, non voglio l'ottone - giggettamx : Mi arrampico sull'amore di montagna, per arrivare al limite delle tue labbra, sussurrando che sei l'amore della mia… - yeslxh : RT @heiharold_: Alla fine mi accontento di poco Sì, ma nel mio poco ci voglio te -

(Di sabato 2 giugno 2018) Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista diAffi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio conMastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti,e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la scelta vera e propria. Il primo a entrare è stato Lorenzo, chiacchieratissimo sin dagli inizi perché per settimane in bilico trae Nilufar. Non è lui il ragazzo chevuole conoscere e frequentare fuori dalle telecamere. “Io a oggi so che provo tanto affetto nei tuoi confronti e ti voglio bene ma io devo essere felice e se tissi non sarei felice. Mi dispiace perché io con te ci ho creduto”, gli dice la tronista. E ...