Vodafone già pronta a contrastare Iliad con la nuova Special Minuti 20 Giga

Wind e Vodafone rilanciano piccole offerte per i già clienti : Wind e Vodafone vogliono essere sempre protagonisti e così rilanciano delle promozioni per i già clienti e delle offerte viste alcune settimane fa, prorogandole per un altro poco di tempo. L'articolo Wind e Vodafone rilanciano piccole offerte per i già clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - in arrivo una novità che farà discutere. Accadrà il 27 maggio : un cambiamento che già non piace agli utenti : Brutte notizie per i possessori di un contratto Vodafone. L’azienda con sede a Londra infatti, ha annunciato che a partire dal prossimo 27 maggio i costi di rinnovo delle offerte ricaricabili subiranno un rincaro. L’operatore lo ha rivelato attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, che però non scende nel dettaglio di quelle che saranno i piani coinvolti. Di certo sappiamo che le offerte ricaricabili subiranno un ...

Vodafone annuncia la copertura al 100% della tecnologia Narrowband-IoT entro settembre : entro il mese di settembre Vodafone completerà l'implementazione delle tecnologia Narrowband-IoT sul 100% dei propri siti 4G, in vista dell'arrivo del 5G. L'articolo Vodafone annuncia la copertura al 100% della tecnologia Narrowband-IoT entro settembre proviene da TuttoAndroid.

