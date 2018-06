Vitalizio pignorato per errore | Cicciolina va in procura

Cicciolina : «Mi hanno pignorato il Vitalizio» : Un debito di 50mila euro. Sarebbe stato questo il motivo del pignoramento del vitalizio da ex parlamentare di Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, pornostar di fama internazionale e deputata della Repubblica. In Parlamento entra per la prima volta nel 1987 fra le file del Partito Radicale (20mila voti) ed è suo il caso più eclatante della politica tricolore, quello che continua a versarle il famoso vitalizio che i Cinque Stelle ...

Ilona Staller - il Vitalizio pignorato per debiti : 'Un errore - sono stata truffata' : Problemi per Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, alla quale dai mesi scorsi è stata pignorata parte del vitalizio da parlamentare. La motivazione del provvedimento è legata ad un debito ...