: Visco: 'Serve graduale discesa debito' - TelevideoRai101 : Visco: 'Serve graduale discesa debito' - grignaschi : RT @paolansuini: #Visco #G7 finanziario #Whistler ????positivo' su Italia, bene fine incertezza?. Serve riduzione graduale debito. Guerre… - paolansuini : #Visco #G7 finanziario #Whistler ????positivo' su Italia, bene fine incertezza?. Serve riduzione graduale debito.… -

"Il punto fondamentale per l'Italia è che ilprivato è basso: l'indebitamento delle famiglie è basso in confronto con tutti i principali Paesi avanzanti. Anche ildelle imprese è sottocontrollo. Il punto fondamentale riguarda ilpubblico". Lo afferma il governatore della Banca d' Italia, Ignazio. "La questione evidente è come garantire unadai livelli molto elevati attuali frae prodotto".(Di sabato 2 giugno 2018)