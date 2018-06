Visa | risolto blocco dei pagamenti in Europa Azienda si scusa

Visa : risolto blocco pagamenti in Europa. Le scuse del circuito : Teleborsa, - risolto il blocco del circuito Visa che per circa 12 ore ore aveva provocato ieri 1 giugno l'impossibilità di transazioni e prelievi bancomat in gran parte dell'Europa con la diffusa ...

Visa : risolto il problema che ha bloccato i pagamenti in Ue : Visa ha risolto il problema tecnico che nelle scorse ore ha impedito a numerosi clienti in molti paesi europei di effettuare i pagamenti con le loro carte di credito. Lo rende noto la società in una nota su Twitter, spiegando che il problema non era “associato ad un cyberattack o ad accessi non autorizzati”. “Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”, ha detto l’ad Al Kelly. “Il nostro obiettivo è ...