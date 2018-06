Blastingnews

: Visa, sistema di pagamento bloccato in Europa e Gran Bretagna - SkyTG24 : Visa, sistema di pagamento bloccato in Europa e Gran Bretagna - Vale_Coppola : Visa down: pagamenti con la carta falliscono in diversi stati d'Europa - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Articoletto assai interessante che molti avranno probabilmente sperimentato: 'Visa DOWN: Millions affected as 'service… -

(Di sabato 2 giugno 2018) In alcunid'effettuare un pagamento con ladi creditooggi sta diventando un vero problema. A confermare l'esistenza del problema, apparentemente ancora irrisolto, è l'account ufficialesu Twitter che in un tweet di poche ore fa ha informato tutti gli utenti: "Al momento stiamo assistendo a un'interruzione del servizio che impedisce l'elaborazione di alcune transazioniin. Stiamo indagando sulla causa e lavoriamo il più rapidamente possibile per risolvere la situazione. Vi terremo aggiornati"....