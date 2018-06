: #News #Visa annuncia ritorno alla normalità - CyberNewsH24 : #News #Visa annuncia ritorno alla normalità - NotizieIN : Visa annuncia ritorno alla normalità - TelevideoRai101 : Visa annuncia ritorno alla normalità -

Tornail circuitoche nella giornata di ieri ha avuto un guasto al sistema che ha colpito i clienti in tutta Europa. E' quanto hala stessa. "I titolari possono ora utilizzare le loro carteperché attualmente operiamo a livelli quasi normali" conclude la nota diffusa d. E ancora: "il problema era il risultato di un errore di hardware. Non abbiamo motivo di ritenere che ciò sia stato associato a qualsiasi accesso non autorizzato o evento dannoso".(Di sabato 2 giugno 2018)