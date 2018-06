Vigili del Fuoco di Perugia e Terni oggi alla Parata di Roma e non solo

Cantalupo - escursionisti bloccati col loro cane su una cengia : salvati dai Vigili del fuoco : Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Pinerolo hanno tratto in salvo due escursionisti che, insieme al loro cagnolino, erano rimasti bloccati sulle alture di Cantalupa.

Marsala - rifiuti a fuoco vicino Piazza Inam. Vigili del fuoco in azione : Vigili del fuoco in azione a Marsala, in questo ozioso primo pomeriggio del 2 Giugno 2018, per dei rifiuti che hanno preso fuoco dietro Piazza Inam. Secondo quanto appreso da Tp24.it hanno preso fuoco ...

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai Vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...

Rugby – Italia Emergenti : le parole di Presutti alla Vigilia dell’esordio alla Nations Cup : L’Italia Emergenti pronta per la Rugby Nations Cup: le sensazioni del responsabile tecnico azzurro Presutti Mancano due giorni all’esordio della Nazionale Italiana Emergenti alla Nations Cup. Gli Azzurri, che hanno svolto i primi allenamenti in Uruguay, giocheranno la prima partita del torneo contro l’Argentina XV sabato 2 giugno alle 12.30 locali (17.30 in Italia). Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Emergenti, ha ...

Vigili del Fuoco per un giorno : visita in caserma per bambini e genitori : "Quest'anno abbiamo voluto proporre un'esperienza nuova per i bambini ed anche una riflessione sul mondo che li circonda " dice il presidente dell'associazione, Sabrina Malvestiti " facendoli ...

Loano : fumo da un carage - intervento dei Vigili del fuoco : fumo da un garage sito sull'Aurelia a Loano. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo nero uscire dalla saracinesca. sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che ...

Cane bloccato sul tetto di un palazzo a Firenze : salvato dai Vigili del Fuoco : Un Cane di piccola taglia che era rimasto bloccato sul tetto di un edificio di quattro piani e’ stato salvato dai Vigili del Fuoco. E’ accaduto questo pomeriggio in borgo Ognissanti, nel centro di Firenze. I pompieri sono intervenuti con un’autoscala e hanno usato per il salvataggio tecniche speleo alpino fluviali. Il maltempo ha complicato i soccorsi, perche’ a causa del tetto bagnato l’animale ha rischiato di ...

Ragusa - Vigili del Fuoco al lavoro su tutto il territorio : Numerosi interventi in queste ore su tutto il territorio da parte dei Vigili del Fuoco. L'incendio più vasto a Vittoria. Distrutta un'auto

MotoGp – I test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla Vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

Bomba d'acqua a Bologna/ Casalecchio - gravi disagi alle strade : almeno 40 chiamate ai Vigili del fuoco : Bomba d'acqua a Bologna, un forte acquazzone si è abbattuto in Emilia: Casalecchio, recati gravi disagi alle strade e almeno 40 chiamate ai vigili del fuoco(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:48:00 GMT)

Montesanto - mamme e bidelli si improvvisano Vigili e affiggono divieti di sosta : La sosta selvaggia comincia a rappresentare un serio problema in quasi tutti i quartieri della città. Un problema, quello di auto e moto parcheggiate senza criterio e senza alcun rispetto per gli ...

Auto travolte dall'acqua : 5 persone salvate dai Vigili del Fuoco : Auto travolte dall'acqua: 5 persone salvate dai Vigili del Fuoco. E' successo stasera intorno alle 2oa Colico e precisamente nella zona di Piona. Auto travolte dall'acqua I Vigili del Fuoco in questo ...

Auto travolte dall'acqua : 5 persone salvate dai Vigili del Fuoco : Auto travolte dall'acqua: 5 persone salvate dai Vigili del Fuoco. E' successo stasera intorno alle 2oa Colico e precisamente nella zona di Piona. Auto travolte dall'acqua I Vigili del Fuoco in questo ...

Due incendi e un disperso : notte movimentata per i Vigili del fuoco : La Spezia, 27 maggio 2018 - I vigili del fuoco di La Spezia hanno vissuto una notte particolarmente impegnativa a causa di tre interventi quasi in contemporanea: un ritrovamento di persona e due ...