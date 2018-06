VIDEO L’Italia della ritmica commuove | argento agli Europei | rivivi gli esercizi delle

Pizzarotti : «A Conte direi di scappare dall’Italia a gambe levate» VIDEO : Il sindaco di Parma parla del candidato premier di Lega e M5S: «Al primo consiglio europeo penseranno che sia quello che anticipa il premier». E sul governo: «Di Maio al Lavoro? Certo, per uno che non ha mai lavorato...»

“Sei una testa di cazzo”! Costacurta sceglie Mancini come ct dell’Italia - ma spunta un clamoroso fuori onda [VIDEO] : Alessandro Costacurta ha scelto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ma sui social è spuntato un fuori onda che inchioda l’attuale vice-commissario della Figc Non farà di certo piacere ad Alessandro Costacurta il video di un clamoroso fuori onda che lo riguarda tornato di moda proprio adesso, dopo aver scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Nella clip spuntata sui social, ...

Presentazione Mancini ct dell’Italia/ Streaming VIDEO e diretta tv - la conferenza stampa live : diretta Presentazione Mancini, nuovo ct dell'Italia: Streaming video e tv della conferenza stampa live del nuovo allenatore della nazionale maggiore. Contratto fino al 2020.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:26:00 GMT)

AL NUSRA - BLITZ ANTI-TERRORISMO : 14 ARRESTI DA NORD A SUD/ VIDEO - “Soldi dall’Italia per i Kalashnikov” : BLITZ ANTI-TERRORISMO in tutta Italia: al-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:28:00 GMT)

TERRORISMO - 14 ARRESTI CONTRO CELLULE JIHADISTE/ VIDEO - fondi e supporto dall’Italia alla Siria : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti Siriani Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:10:00 GMT)

Addio Olmi - cantore dell’Italia contadina «La malattia? Serve anche soffrire»|VIDEO : Era malato da tempo, venerdì era stato ricoverato d’urgenza in ospedale ad Asiago. Originario di Bergamo, nel 1978 aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes con «L’albero degli zoccoli»

VIDEO Cecchinato-Millman - gli highglights della Finale di Budapest. Vittoria stellare dell’italiano : Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP di Budapest sconfiggendo il quotato John Millman in Finale. Il tennista italiano ha così vinto il suo primo torneo nel circuito e sale tra i primi 60 del ranking. Da lucky loser a trionfatore nella capitale magiara contro tutti i pronostico. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Cecchinato-Millman, Finale del torneo ATP di Budapest 2018. (foto profilo Twitter Federtennis) Clicca qui per ...

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dalla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...

Il promo dell’Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro per l’Italia - in attesa della finale a Lisbona (VIDEO) : Finalmente in tv il promo dell'Eurovision 2018 con Ermal Meta e Fabrizio Moro, rappresentanti per la l'Italia a Lisbona per il grande evento musicale. L'Eurovision Song Contest 2018 vedrà protagonisti per il nostro Paese i due cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Ermal Meta e Fabrizio Moro presenteranno all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona una ...

Bulli a scuola : la decisione irremovibile. Il VIDEO del professore minacciato ha indignato tutta l’Italia - adesso arriva il provvedimento per gli studenti responsabili : La ‘bravata’ costa cara e per tre studenti dei sei studenti quindicenni dell’istituto tecnico commerciale “Francesco Carrara” di Lucca, coinvolti nella vicenda delle offese e minacce al professore di italiano e storia filmate e poi diffuse in rete con un video, sono stati presi provvedimenti molto severi. I ragazzi saranno bocciati. Lo ha deciso il Consiglio di istituto riunitosi oggi. “In ...

UFO sorvolano l’Italia : pubblicato sconcertante dossier - ecco FOTO e VIDEO : 1/8 ...

“Grazie Fabri”. Il regalo di Rita Dalla Chiesa : spunta un vecchio VIDEO che commuove l’Italia intera. Quelle parole di Frizzi - poi… Un colpo al cuore : Morto Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, che è stata la sua prima moglie, non è riuscita nemmeno a trovare le parole per ricordarlo. O meglio: il dolore era talmente forte che, dopo essere andata all’ospedale Sant’Andrea dove il conduttore è morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, solo molte ore dopo, nel cuore della notte, ha lasciato un pensiero sui social: “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, ...